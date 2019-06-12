Ракета-носитель "Союз-ФГ" с украинской системой управления уходит в прошлое
10:00 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракету "Союз-2.1а" для первого запуска космонавтов на этом типе носителей планируют сдать заказчику в конце 2019 года. Об этом сообщили в среду ТАСС в Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".
"В настоящий момент ракета-носитель "Союз-2" этапа 1а, предназначенная для запуска пилотируемого корабля, находится на изготовлении. Срок сдачи ракеты-носителя (РН) заказчику намечен на конец 2019 года", - сказали в РКЦ.
Как сообщал ранее ТАСС источник в Роскосмосе, последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ", на которой установлена украинская система управления, планируется запустить с космодрома Байконур 25 сентября этого года. После этого пилотируемые корабли на орбиту будет выводить РН "Союз-2.1а", которая собирается полностью из отечественных комплектующих.
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