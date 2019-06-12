Корабли с мигрантами теперь не смогут свободно заходить в порты Италии
10:30 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Италии одобрило декрет, предполагающий взимание штрафов с судов, осуществляющих несанкционированный заход в территориальные воды и порты страны. Как сообщил во вторник новостной канал "РАИ-ньюс-24", размер штрафа будет варьироваться от 10 до 50 тыс. евро.
При этом при повторном нарушении судно может быть конфисковано. Мера не распространяется на военные и правительственные корабли некоммерческого назначения. Кроме того, министр внутренних дел может принимать решение о запрете на заход того или иного судна по соображениям безопасности, согласовывая его с министерствами транспорта и по инфраструктурам и обороны, а также информируя премьер- министра. Несмотря на то, что в финальном тексте документа нет увязки с мигрантами, ясно, что главным образом речь идет о судах неправительственных организаций, которые прибывают в итальянские порты со спасенными в море нелегалами.
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