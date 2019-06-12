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В закон о языке в Украине могут быть внесены изменения

13:00 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский язык будет единственным государственным языком в стране, но в закон о языке могут быть внесены изменения. Об этом заявил представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук.

"Если имплементация закона [о госязыке] будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком на Украине есть и будет украинский", - сказал Стефанчук в интервью РБК- Украина, опубликованном в среду.

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