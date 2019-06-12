МИД Британии впечатлен активностью российского общества в деле Голунова
13:45 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Великобритании Джереми Хант приветствовал освобождение российского журналиста Ивана Голунова и поддержку, которую ему оказало российское общество. Об этом министр написал в среду на своей странице в "Твиттере".
"Абсолютно правильно, что c сотрудника "Медузы", специализирующегося на журналистских расследованиях, Ивана Голунова были сняты обвинения. Журналисты никогда не должны сталкиваться с угрозами из-за того, что они выполняют свою работу, - написал Хант. - Было очень отдано видеть то, какую сильную поддержку оказало Голунову российское общество".
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