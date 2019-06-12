Премьер-министр Японии прибыл с визитом в Иран

16:00 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду прибыл в Тегеран, сообщает агентство Associated Press. Японские премьеры не посещали Иран со времен Исламской революции. Последним японским премьером, побывавшим в Тегеране, был Такэо Фукуда, его визит состоялся в 1978 году.

Самолет Абэ приземлился в тегеранском аэропорте "Мехрабад" во второй половине дня. Его встретил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.