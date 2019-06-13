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НОВОСТИ

Провести митинг в защиту Голунова власти Владивостока не разрешили

07:45 13.06.2019 Источник: Интерфакс

Департамент внутренней политики Приморского края отказал инициативной группе в проведении 23 июня митинга в поддержку корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова во Владивостоке.

"Заявку на митинг не согласовали. Тема митинга была "За свободу слова и против давления на журналистов со стороны правоохранительных органов", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель инициативной группы.

В администрации Приморья агентству подтвердили, что в согласовании митинга отказано.

Как сообщается в документе департамента внутренней политики администрации Приморья, которым располагает редакция "Интерфакс - Дальний Восток", митинг не согласован из-за того, что подавший заявку на акцию организатор дважды привлекался к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 19.3 КоАп РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 20.2 КоАп РФ (Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

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