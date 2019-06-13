Один из атакованных танкеров в Оманском заливе затонул - ТВ
12:20 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экипаж танкера Front Altair норвежской компании Frontline, атакованного в четверг у побережья эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ, состоит преимущественно из россиян, грузин и филиппинцев, все члены экипажа находятся в безопасности. Об этом сообщает газета "Верденс ганг" со ссылкой на представителя судовладельца.
"Все 23 человека, которые были на борту, находятся в безопасности. Их переправили на другое судно в этом районе", - заявили в компании.
Арабские СМИ отмечают, что Front Altair и зарегистрированный на Панаме танкер Kokuka Courageous подверглись торпедной атаке. Компания Frontline не подтвердила эту информацию. Между тем представитель оманской береговой охраны Нессер Селин подтвердил факт нападения норвежской газете "Дагбладет".
Несколько позже появились сообщения, что танкер Front Altair норвежской компании Frontline, атакованный в четверг у побережья эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ, затонул. Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин".
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