В Еврокомиссии сообщили о готовности перейти на евро в расчетах с РФ

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Еврокомиссии заявили о готовности перейти на евро в расчётах с Россией. «Это стабильная и надёжная мировая валюта», — написал в своём Twitter зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович, комментируя итоги своей встречи в Москве с первым вице-премьером, министром финансов России Антоном Силуановым.

«Обсудили более широкое использование евро в международных энергетических сделках. Еврокомиссия намерена продолжить обсуждение этой жизненно важной темы», — отметил Шефчович.



Ранее пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров сообщил, что на переговорах стороны условились сформировать рабочую группу, которая займётся выработкой практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями. Говорит Москва

