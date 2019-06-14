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НОВОСТИ

В Еврокомиссии сообщили о готовности перейти на евро в расчетах с РФ

09:00 14.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Еврокомиссии заявили о готовности перейти на евро в расчётах с Россией. «Это стабильная и надёжная мировая валюта», — написал в своём Twitter зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович, комментируя итоги своей встречи в Москве с первым вице-премьером, министром финансов России Антоном Силуановым.

«Обсудили более широкое использование евро в международных энергетических сделках. Еврокомиссия намерена продолжить обсуждение этой жизненно важной темы», — отметил Шефчович.

Ранее пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров сообщил, что на переговорах стороны условились сформировать рабочую группу, которая займётся выработкой практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями.  Говорит Москва

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