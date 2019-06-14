Почти 90% украинцев поддерживают идею Зеленского о роспуске Рады - опрос
12:00 14.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 90% украинцев поддерживают решение президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные в пятницу социологической группой "Рейтинг".
"Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019, количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросло с 72% до 88%", - говорится в отчете.
Согласно данным опроса, 67% респондентов считают, что новоизбранный парламент будет более эффективным, чем предыдущий. Более половины опрошенных считают, что указ Зеленского о роспуске Рады соответствует как Конституции, так и настроениям граждан страны. По данным социологов, 63 % респондентов выразили мнение, что выборы должны состояться досрочно, даже в случае если Конституционный суд Украины признает указ о роспуске парламента незаконным.
Опрос проводился 8-12 июня среди 2500 украинцев.
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