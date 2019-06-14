Автопилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 отключился после удара молнии - МАК

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Связь пассажирского самолета SSJ-100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, с землей была на некоторое время нарушена после того, как в лайнер попала молния. Также у самолета отключился автопилот, говорится в опубликованном в пятницу предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"После попадания молнии произошло отключение автопилота, сопровождаемое соответствующей звуковой сигнализацией", - говорится в документе. Кроме того, следует из отчета, летчики несколько раз пытались установить связь с диспетчером на рабочей частоте и смогли восстановить ее только на аварийной.



Также после попадания молнии около 15 секунд некорректно работали бортовые самописцы. "Начиная с 15:08:12 в течение примерно 15 с параметрическими самописцами осуществлялась некорректная регистрация разовых команд и значений аналоговых параметров, запись которых ведется через блоки концентраторов данных EIU-100", - сказано в документе.

