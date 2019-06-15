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Шредер назвал законным присоединение Крыма к России

08:50 15.06.2019 Источник: Известия

Присоединение Крыма к России было выполнено юридически законно и соответствовало воли жителей полуострова, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Он подчеркнул, что Крым издавна был русской территорией, и оказался в составе Украины только потому, что во времена СССР было не так важно, куда он приписан.

По мнению Шредера, обвинения России в агрессии, звучащие из западных стран, несостоятельны, так как проведенный в Крыму референдум был законен.

«Это не разделение, а одобрение населения, а значит, никаких агрессивных действий», - цитирует его Bild.

Кроме того Шредер высказался за отмену антироссийских санкций, призвал Украину прекратить военные действия в Донбассе и начать выполнять Минские соглашения.  Известия

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