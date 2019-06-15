Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
08:50 15.06.2019 Источник: Известия
Присоединение Крыма к России было выполнено юридически законно и соответствовало воли жителей полуострова, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Он подчеркнул, что Крым издавна был русской территорией, и оказался в составе Украины только потому, что во времена СССР было не так важно, куда он приписан.
По мнению Шредера, обвинения России в агрессии, звучащие из западных стран, несостоятельны, так как проведенный в Крыму референдум был законен.
«Это не разделение, а одобрение населения, а значит, никаких агрессивных действий», - цитирует его Bild.
Кроме того Шредер высказался за отмену антироссийских санкций, призвал Украину прекратить военные действия в Донбассе и начать выполнять Минские соглашения. Известия
НОВОСТИ
- 09:00 15.06.2019
- РФ потребовала объяснить сообщения о новых целях британского спецназа
- 08:40 15.06.2019
- Лидер Демократической партии Плахотнюк покинул Молдавию
- 08:30 15.06.2019
- Дело по факту массовой драки под Пензой переквалифицировано на статью УК об убийстве
- 22:40 14.06.2019
- Лидер Демпартии Плахотнюк будет наказан за "узурпацию власти" - премьер Санду
- 22:00 14.06.2019
- После приговора суда трансферная стоимость Кокорина и Мамаева будет обнулена
- 21:20 14.06.2019
- ПЦУ пригрозила Филарету отлучением от церкви
- 20:40 14.06.2019
- Чемпиона России по сноуборду убили в Лос-Анджелесе
- 20:00 14.06.2019
- Борис Джонсон считает своей главной дипломатической акцией ответ на инцидент в Солсбери
- 19:20 14.06.2019
- Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА
- 18:40 14.06.2019
- Демпартия Молдавии уходит в оппозицию, кабмин Филипа подаст в отставку - вице-председатель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать