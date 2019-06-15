На продажу выставили самый большой самолет в мире

12:00 Источник: Эхо Москвы

Самый большой самолет в мире, созданный для запуска космических аппаратов, внезапно выставлен на продажу. Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunch оценили в 400 миллионов долларов.

В эту сумму входят и ангары, и права интеллектуальной собственности. У самолета два 70-метровых фюзеляжа, которые соединены общим крылом длиной больше футбольного поля. Как передает американский телеканал CNBC, самолет продает инвестиционный конгломерат «Вулкан». Его владелец, сооснователь корпорации «Майкрософт» Пол Аллен умер в прошлом году от рака. С чем связано решение расстаться с проектом, не уточняется. Эхо Москвы