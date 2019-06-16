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Песков: Мы не забыли пробирки с белым порошком

13:50 16.06.2019 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал воздержаться от каких-либо голословных обвинений в адрес Ирана в связи с событиями в Оманском заливе. 

"Мы же не забыли пробирки с белым порошком. Мы помним это. И поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем все-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные", - сказал Песков в программе "Москва.Кремль.Путин".

"Подобные инциденты действительно способны расшатать просто основы мировой экономики, и поэтому голословные обвинения здесь вряд ли можно принимать во внимание", - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее два танкера в Оманском заливе подверглись атакам. США и Великобритания обвинили в нападении Иран. 

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