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Бывшие крымчане подали заявления на получение российских паспортов

07:20 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на запрос ТАСС.

"На данный момент в территориальные органы МВД России с соответствующими заявлениями обратилось 125 человек", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что рассмотрение документов и принятие по ним решений осуществляется в срок до трех месяцев. "До настоящего времени решения по результатам рассмотрения таких заявлений территориальными органами МВД России не принимались, паспорта гражданина РФ не выдавались", - проинформировали в пресс-центре.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц. В частности, таким правом наделены украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Кроме того, в апреле этого года Путин подписал указ, позволяющий получить российское гражданство в упрощенном порядке жителям Донецкой и Луганской народных республик. По данным МВД, в настоящее время в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч документов, которые будут обрабатываться в течение трех месяцев. Первые паспорта, оформленные по новым правилам, были вручены на пунктах выдачи в Ростовской области 14 июня.

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