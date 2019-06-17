Бывшие крымчане подали заявления на получение российских паспортов
07:20 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на запрос ТАСС.
"На данный момент в территориальные органы МВД России с соответствующими заявлениями обратилось 125 человек", - сказали в ведомстве.
Там также отметили, что рассмотрение документов и принятие по ним решений осуществляется в срок до трех месяцев. "До настоящего времени решения по результатам рассмотрения таких заявлений территориальными органами МВД России не принимались, паспорта гражданина РФ не выдавались", - проинформировали в пресс-центре.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц. В частности, таким правом наделены украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.
Кроме того, в апреле этого года Путин подписал указ, позволяющий получить российское гражданство в упрощенном порядке жителям Донецкой и Луганской народных республик. По данным МВД, в настоящее время в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч документов, которые будут обрабатываться в течение трех месяцев. Первые паспорта, оформленные по новым правилам, были вручены на пунктах выдачи в Ростовской области 14 июня.
НОВОСТИ
- 07:40 17.06.2019
- NYT ответила на обвинения Трампа
- 07:00 17.06.2019
- На юге России проведут пуски С-300
- 20:35 16.06.2019
- Фильм "Бык" Бориса Акопова получил гран-при "Кинотавра"
- 19:45 16.06.2019
- Нетаньяху возложил на Иран ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе
- 19:00 16.06.2019
- Совбез РФ: Утверждения западной прессы о вмешательстве России в выборы в ЕП - абсурд
- 18:12 16.06.2019
- Помпео: США рассматривают военный вариант противодействия Ирану
- 17:46 16.06.2019
- Победителем Финала четырех авиагонки Red Bull Air Race в Казани стал японец Муроя
- 16:15 16.06.2019
- В столичном регионе на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень опасности
- 15:45 16.06.2019
- Песков рассказал о позитивных ожиданиях от политики Зеленского
- 15:15 16.06.2019
- Встреча Путина и Трампа может быть подготовлена даже накануне G20 - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать