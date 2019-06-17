Медведев назначил бывшего посла РФ в Белоруссии Бабича замглавы Минэкономразвития
12:20 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего посла России в Минске Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.
"Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.
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