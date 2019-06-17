В Екатеринбурге демонтировали табличку с надписью "Город бесов"

13:20 Источник: Эхо Москвы

Сотрудники ГИБДД демонтировали табличку «Город бесов» на въезде в Екатеринбурге. Авторам знака в полиции пригрозили штрафом в 10 тысяч рублей. Кто установил табличку, пока неизвестно.

«Городом бесов» Екатеринбург ранее назвал телеведущий Владимир Соловьёв, когда рассуждал о протестах против строительства храма в сквере у драмтеатра. Накануне стало известно, что местная епархия РПЦ отказалась от планов строительства храма в этом месте. Эхо Москвы