В Екатеринбурге демонтировали табличку с надписью "Город бесов"
13:20 17.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Сотрудники ГИБДД демонтировали табличку «Город бесов» на въезде в Екатеринбурге. Авторам знака в полиции пригрозили штрафом в 10 тысяч рублей. Кто установил табличку, пока неизвестно.
«Городом бесов» Екатеринбург ранее назвал телеведущий Владимир Соловьёв, когда рассуждал о протестах против строительства храма в сквере у драмтеатра. Накануне стало известно, что местная епархия РПЦ отказалась от планов строительства храма в этом месте. Эхо Москвы
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