Информации о возможности встречи Путина и Терезы Мэй на саммите G20 пока нет - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конкретной информации о возможности встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите G20 в Осаке пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты "Гардиан", в которой речь шла о возможности такой встречи.

"Пока никакой информации на этот счет нет, я не могу это как-то прокомментировать, - сказал Песков. - Ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу".

