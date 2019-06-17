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НОВОСТИ

Информации о возможности встречи Путина и Терезы Мэй на саммите G20 пока нет - Песков

14:12 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конкретной информации о возможности встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите G20 в Осаке пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты "Гардиан", в которой речь шла о возможности такой встречи.

"Пока никакой информации на этот счет нет, я не могу это как-то прокомментировать, - сказал Песков. - Ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу".

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