Информации о возможности встречи Путина и Терезы Мэй на саммите G20 пока нет - Песков
14:12 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конкретной информации о возможности встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите G20 в Осаке пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты "Гардиан", в которой речь шла о возможности такой встречи.
"Пока никакой информации на этот счет нет, я не могу это как-то прокомментировать, - сказал Песков. - Ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу".
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