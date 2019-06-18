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Трамп призвал "падшую NYT" раскрыть свой источник информации

08:00 18.06.2019 Источник: РОСБАЛТ

Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times должна раскрыть источники информации, опубликованной в статье о вредоносном ПО, которое США якобы пытались внедрить в российские энергосистемы, пишет "Росбалт".

В своем Twitter американский лидер написал, что «падшая New York Times» должна «немедленно назвать источники», которые «являются фальшивыми».

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