Трамп призвал "падшую NYT" раскрыть свой источник информации

08:00 Источник: РОСБАЛТ

Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times должна раскрыть источники информации, опубликованной в статье о вредоносном ПО, которое США якобы пытались внедрить в российские энергосистемы, пишет "Росбалт".

В своем Twitter американский лидер написал, что «падшая New York Times» должна «немедленно назвать источники», которые «являются фальшивыми».