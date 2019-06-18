Польский десантный корабль получил пробоину на учениях НАТО
09:20 18.06.2019 Источник: Газета.Ru
Десантный корабль ВМС Польши получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море. Об этом сообщает RMF. По данным радиостанции, корабль ORP Gniezno получил повреждения около берегов Литвы.
Как отмечается, инцидент произошел во время операции по высадке десанта.
При этом из-за пробоины внутрь судна начала поступать вода. Газета.Ru
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