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Польский десантный корабль получил пробоину на учениях НАТО

09:20 18.06.2019 Источник: Газета.Ru

Десантный корабль ВМС Польши получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море. Об этом сообщает RMF. По данным радиостанции, корабль ORP Gniezno получил повреждения около берегов Литвы.

Как отмечается, инцидент произошел во время операции по высадке десанта.

При этом из-за пробоины внутрь судна начала поступать вода. Газета.Ru

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