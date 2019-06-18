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Посол Украины обвинил немецких политиков в предательстве

10:00 18.06.2019 Источник: Газета.Ru

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в «предательстве» украинского народа. Об этом сообщает Neue Osnabrucker Zeitung.

По его словам, «пророссийская» позиция Вайля и Швезиг свидетельствует о том, что они «предали» украинский народ. Он также добавил, что данные немецкие политики якобы являются пособниками Кремля. Мельник подчеркнул, что Вайля и Швезиг «разрушают» доверие к Германии.

Ранее сообщалось, что Швезиг призвала отменить санкции, введенные в отношении России.  Газета.Ru

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