Посол Украины обвинил немецких политиков в предательстве
10:00 18.06.2019 Источник: Газета.Ru
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в «предательстве» украинского народа. Об этом сообщает Neue Osnabrucker Zeitung.
По его словам, «пророссийская» позиция Вайля и Швезиг свидетельствует о том, что они «предали» украинский народ. Он также добавил, что данные немецкие политики якобы являются пособниками Кремля. Мельник подчеркнул, что Вайля и Швезиг «разрушают» доверие к Германии.
Ранее сообщалось, что Швезиг призвала отменить санкции, введенные в отношении России. Газета.Ru
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