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Платини был задержан исключительно для дачи свидетельских показаний - официальный представитель

17:00 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был задержан во вторник исключительно для дачи свидетельских показаний, называть это арестом нельзя. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Платини Жан- Кристоф Алькье.

"Мишель Платини, который уже допрашивался в рамках того же расследования в прошлом году, сегодня допрашивается под стражей только по техническим причинам. Его адвокат, господин Уильям Бурдон, особо подчеркивает, что это ни в коем случае не арест, а дача показаний в качестве свидетеля, что требуют следователи, поскольку это позволяет избежать того, чтобы вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства", - сказал Алькье.

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