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Законопроект о бесплатной парковке первые 10 минут внесен в Госдуму

17:12 18.06.2019 Источник: Эхо Москвы

В Госдуму внесен законопроект о бесплатной парковке первые 10 минут. Как считают авторы инициативы, должен существовать временной интервал, в течение которого человек будет иметь право решать, что ему делать дальше – уехать, или оплатить стоянку, а также выполнить текущие бытовые потребности, а именно, осуществить разгрузку или высадку пассажиров.  Эхо Москвы

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