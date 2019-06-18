Законопроект о бесплатной парковке первые 10 минут внесен в Госдуму
17:12 18.06.2019 Источник: Эхо Москвы
В Госдуму внесен законопроект о бесплатной парковке первые 10 минут. Как считают авторы инициативы, должен существовать временной интервал, в течение которого человек будет иметь право решать, что ему делать дальше – уехать, или оплатить стоянку, а также выполнить текущие бытовые потребности, а именно, осуществить разгрузку или высадку пассажиров. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:00 18.06.2019
- Платини был задержан исключительно для дачи свидетельских показаний - официальный представитель
- 16:32 18.06.2019
- Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
- 16:12 18.06.2019
- Возвращение делегации РФ в ПАСЕ не должно происходить любой ценой - Меркель
- 16:00 18.06.2019
- В МВД Казахстана сообщили о задержании на митингах 4 тысяч человек
- 15:32 18.06.2019
- Сергей Шойгу перешел на гиперзвук
- 15:12 18.06.2019
- В Кремле следят, но не вмешиваются в ситуацию на границе Чечни и Дагестана
- 15:00 18.06.2019
- Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
- 14:32 18.06.2019
- Машинам будут присваивать госномера региона, где зарегистрирован владелец - законопроект
- 14:12 18.06.2019
- Верховный суд ликвидировал три партии
- 14:00 18.06.2019
- Власти Египта запретили хоронить экс-президента Мурси на семейном кладбище
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать