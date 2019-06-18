Законопроект о бесплатной парковке первые 10 минут внесен в Госдуму

17:12 Источник: Эхо Москвы

В Госдуму внесен законопроект о бесплатной парковке первые 10 минут. Как считают авторы инициативы, должен существовать временной интервал, в течение которого человек будет иметь право решать, что ему делать дальше – уехать, или оплатить стоянку, а также выполнить текущие бытовые потребности, а именно, осуществить разгрузку или высадку пассажиров. Эхо Москвы