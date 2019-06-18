Наземные станции РФ и КНР смогут принимать данные со спутников каждой из этих стран
17:40 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты России и Китая работают над налаживанием взаимного приема данных своих спутников дистанционного зондирования Земли наземными станциями в этих странах, сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмический салоне "Ле-Бурже-2019".
"Важным аспектом двустороннего взаимодействия в космической области также является сотрудничество в области данных ДЗЗ. В настоящий момент стороны прорабатывают возможность приема данных с китайских спутников российскими высокоширотными станциями и прием данных с российских спутников китайской наземной станцией в городе Санья", - сказал Савельев.
НОВОСТИ
- 18:30 18.06.2019
- Угрозы Вашингтона ввести санкции за гранью здравого смысла - Рябков
- 17:12 18.06.2019
- Законопроект о бесплатной парковке первые 10 минут внесен в Госдуму
- 17:00 18.06.2019
- Платини был задержан исключительно для дачи свидетельских показаний - официальный представитель
- 16:32 18.06.2019
- Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
- 16:12 18.06.2019
- Возвращение делегации РФ в ПАСЕ не должно происходить любой ценой - Меркель
- 16:00 18.06.2019
- В МВД Казахстана сообщили о задержании на митингах 4 тысяч человек
- 15:32 18.06.2019
- Сергей Шойгу перешел на гиперзвук
- 15:12 18.06.2019
- В Кремле следят, но не вмешиваются в ситуацию на границе Чечни и Дагестана
- 15:00 18.06.2019
- Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
- 14:32 18.06.2019
- Машинам будут присваивать госномера региона, где зарегистрирован владелец - законопроект
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать