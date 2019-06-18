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Наземные станции РФ и КНР смогут принимать данные со спутников каждой из этих стран

17:40 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты России и Китая работают над налаживанием взаимного приема данных своих спутников дистанционного зондирования Земли наземными станциями в этих странах, сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмический салоне "Ле-Бурже-2019".

"Важным аспектом двустороннего взаимодействия в космической области также является сотрудничество в области данных ДЗЗ. В настоящий момент стороны прорабатывают возможность приема данных с китайских спутников российскими высокоширотными станциями и прием данных с российских спутников китайской наземной станцией в городе Санья", - сказал Савельев.

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