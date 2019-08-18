После аварийной посадки в Подмосковье аэробуса госпитализированы 23 пассажира
11:00 15.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двадцать три пассажира, среди них пять детей, госпитализированы после аварийной посадки аэробуса авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"В результате жесткой посадки самолета Airbus, следовавшего по маршруту Жуковский-Симферополь, из 226 человек на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых пять детей. <...> Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному. <...> Глава ведомства отметила, что, благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа, удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров", - говорится в сообщении.
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