После аварийной посадки в Подмосковье аэробуса госпитализированы 23 пассажира

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать три пассажира, среди них пять детей, госпитализированы после аварийной посадки аэробуса авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"В результате жесткой посадки самолета Airbus, следовавшего по маршруту Жуковский-Симферополь, из 226 человек на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых пять детей. <...> Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному. <...> Глава ведомства отметила, что, благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа, удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров", - говорится в сообщении.

