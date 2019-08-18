Лавров считает необходимым защищать "богом данное понимание семьи" в международном праве
14:00 15.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия считает одним из своих внешнеполитических приоритетов сохранение традиционного понимания семьи в международном праве. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
"Мы отстаиваем традиционные ценности, ценности семьи как в Совете Европы, так и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе перед лицом попыток подорвать традиционное понимание семьи, богом данное понимание семьи и навязать неолиберальные подходы, которые разрушают моральные устои любой цивилизации, включая европейскую цивилизацию. Так что здесь я считаю, что наша позиция должна быть нацелена на самое жесткое отстаивание этих ценностей и недопущение внедрения в международно-правовые документы таких понятий, которые были бы двусмысленными в этом отношении", - сказал он.
Лавров подчеркнул, что это является одним из приоритетов России на международной арене.
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