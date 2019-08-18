Пермский пенсионер радикально "решил проблему" промышленных альпинистов

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пермский пенсионер перерезал тросы промышленных альпинистов. 70-летнего мужчину арестовали до 13 октября.

Ему вменяют покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений, сообщает «Интерфакс».



Инцидент произошёл во вторник. Пенсионера, который был нетрезв, возмутило, что двое мужчин, работавших на уровне девятого этажа дома, наступали на отлив его окна. В результате произошёл конфликт, и злоумышленник перерезал тросы. Один рабочий сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочной верёвке. Говорит Москва

