0
0
1327
НОВОСТИ

Пермский пенсионер радикально "решил проблему" промышленных альпинистов

22:00 15.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пермский пенсионер перерезал тросы промышленных альпинистов. 70-летнего мужчину арестовали до 13 октября.

Ему вменяют покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошёл во вторник. Пенсионера, который был нетрезв, возмутило, что двое мужчин, работавших на уровне девятого этажа дома, наступали на отлив его окна. В результате произошёл конфликт, и злоумышленник перерезал тросы. Один рабочий сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочной верёвке.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 17.08.2019
В Китае очень недовольны намерением США поставить F16 на Тайвань
0
298
20:51 17.08.2019
Российская «Мертвая рука» беспокоит американских специалистов по оружию
0
338
20:07 17.08.2019
Суд по делу "Боинга", сбитого над украиной, в Малайзии предлагают перенести
0
372
18:33 17.08.2019
Памятный мемориал погибшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открылся в Хакасии
0
333
18:25 17.08.2019
В Минздраве предложили вести борьбу с перекурами путем штрафов
0
384
16:45 17.08.2019
Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе подвергся обстрелу с земли
0
471
16:10 17.08.2019
"Уральские авиалинии": Расшифровка переговоров пилота и диспетчера подлинная
0
568
15:30 17.08.2019
Член СПЧ Ева Меркачёва: Некоторые заключенные в тюрьме впервые в жизни посмотрели новости...
0
529
14:50 17.08.2019
В Москве усилены меры безопасности в ожидании одиночных пикетов оппозиционеров
0
538
14:40 17.08.2019
Самолет с кукурузного поля "эвакуируем легко", - сказал гендиректор "Уральских авиалиний"
0
559

Возврат к списку