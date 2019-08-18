Израильский "король наркоинтернета" сбежал в Киеве во время депортации - СМИ
12:00 16.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амос Дов Сильвер сбежал от украинской полиции в киевском аэропорту Борисполь. Инцидент произошел минувшим вечером, когда полицейские доставили Сильвера в аэропорт, чтобы депортировать его в Израиль, сообщает издание "Страна".
По данным издания, Амос Дов Сильвер прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он зашел в зону duty free и исчез. Отмечается, что решение суда о депортации израильтянина было принято 15 августа, причем украинская полиция не известила об этом израильскую и проводила депортацию самостоятельно.
Амос Дов Сильвер - основатель крупнейшей международной сети распространения марихуаны является гражданином Израиля и США. Он был арестован в Киеве 15 марта 2019 года по запросу властей Израиля. Тогда власти Украины называли арест Сильвера крупнейшей успешной совместной спецоперацией украинской полиции с коллегами из других стран. 11 июля Сильвер был отпущен из киевского СИЗО под домашний арест.
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