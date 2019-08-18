Израильский "король наркоинтернета" сбежал в Киеве во время депортации - СМИ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амос Дов Сильвер сбежал от украинской полиции в киевском аэропорту Борисполь. Инцидент произошел минувшим вечером, когда полицейские доставили Сильвера в аэропорт, чтобы депортировать его в Израиль, сообщает издание "Страна".

По данным издания, Амос Дов Сильвер прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он зашел в зону duty free и исчез. Отмечается, что решение суда о депортации израильтянина было принято 15 августа, причем украинская полиция не известила об этом израильскую и проводила депортацию самостоятельно.



Амос Дов Сильвер - основатель крупнейшей международной сети распространения марихуаны является гражданином Израиля и США. Он был арестован в Киеве 15 марта 2019 года по запросу властей Израиля. Тогда власти Украины называли арест Сильвера крупнейшей успешной совместной спецоперацией украинской полиции с коллегами из других стран. 11 июля Сильвер был отпущен из киевского СИЗО под домашний арест.

