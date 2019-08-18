Член СПЧ Ева Меркачёва: Некоторые заключенные в тюрьме впервые в жизни посмотрели новости...

15:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В отдельных колониях более половины осуждённых не имеют даже среднего образования. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила замглавы ОНК Москвы и член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачёва.

«Основная масса заключённых, которые у нас в колониях, они очень малограмотные люди. Я была поражена тому, когда выяснилось... Я была в колонии, где Макарова [заключённый из Ярославской ИК-1 – ГМ] пытали. Так вот выяснилось, что там две трети осуждённых не имеют среднего образования. И это всё о чем? О том, что те самые преступники потенциальные, они среди нас, это те самые люди, которые не интересуются ничем, не хотят продолжать учиться, не хотят получать даже минимальный какой-то уровень образования, не хотят читать книги и так далее. Вот об этом нужно задуматься».

«Если уже человек оказался за решеткой такой, он впервые там оказался, что мы должны сделать, на мой взгляд? Как раз приучить, привить ему культуру и чтения книг, и того, чтобы человек вообще начал разбираться в чем-то, интересоваться какими-то вещами. Многие, кстати, из них не смотрели новости никогда до того, как попали в колонию. Никогда. Какие-то шоу популярные типа «Дом 2» они смотрели, а новости – нет, им было неинтересно».