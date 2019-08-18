В Китае очень недовольны намерением США поставить F16 на Тайвань

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай пообещал отреагировать на продажу США истребителей F-16V Тайваню. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По ее словам, такие действия Вашингтона КНР будут расцениваться, как нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

«В противном случае Пекин будет вынужден резко отреагировать, а за все последствия будет отвечать американская сторона», — подчеркнула Чуньин.