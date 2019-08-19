На Камчатке была проведена первая тренировка для модернизированных истребителей МиГ-31БМ

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ впервые провели воздушный бой в стратосфере на высоте более 20 километров. Экипажи тренировались перехватывать условного нарушителя воздушного пространства России на Камчатке, сообщила в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В соответствии с планом боевой подготовки экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированные на Камчатке, провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства России. Впервые в воздушном бое на практическом потолке приняли участие новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. <...> Полет осуществлялся на скорости 2,5 тыс. километров в час и на высоте более 20 километров", - сообщила пресс-служба.

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из МиГ-31БМ, перед которым стояла задача на максимальной скорости проникнуть в воздушное пространство России в нижних слоях стратосферы, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования. На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Для усложнения выполнения задания экипаж МиГ-31БМ вел поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.

Захватив цель, летчики выполнили электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. Всего за летную смену экипажи МиГ-31БМ провели шесть вылетов в стратосферу. "Тренировка стала одним из этапов освоения новой модернизированной авиационной техники и совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования, необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне", - отмечается в сообщении.