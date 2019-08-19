Глава МИД Польши считает, что Варшава подверглась дискриминации в вопросе репараций от ФРГ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что его страна оказалась в неравном положении по сравнению с другими странами в вопросе получения репараций от ФРГ за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны. Об этом глава МИД заявил в опубликованном в понедельник интервью германскому агентству ДПА.

"Польша подверглась дискриминации в этом процессе", - полагает он. По словам Чапутовича, несмотря на страдания польского народа, доля компенсации, которую получила Варшава, была "минимальной". "Есть страны, которые потеряли многократно меньше, но получили большую компенсацию. Разве это в порядке?" - задался вопросом министр.



"Центральный вопрос состоит в том, отнеслись ли к Польше справедливо в сравнении с другими государствами", - сказал Чапутович. Среди этих стран он назвал Францию и Нидерланды. "В Польше убеждены, что Германия в начале 1990-х оказала на нас давление с тем, чтобы эта тема не поднималась. Поэтому мы возвращаемся сейчас к ней", - заметил глава МИД Польши. Чапутович подчеркнул, что Варшава будет наблюдать за тем, как будут идти переговоры между Берлином и Афинами по вопросу репараций. "Однако с Грецией мы не обсуждаем эту тему", - пояснил он.

