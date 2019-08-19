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НОВОСТИ

В России выросло производство табака

17:12 19.08.2019 Источник: RNS

Объем производства промышленно изготовленного табака и его заменителей в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года вырос в 2,2 раза, по сравнению с июлем 2018 года – на 61% и составил 2 тыс. тонн, следует из данных Росстата.

Объем производства сигарет в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 17,2% и составил 18,1 млрд штук. В июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года объем производства сигарет снизился на 15,5%.  RNS

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