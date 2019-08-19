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НОВОСТИ

ВВС Сирии обстреляли турецкий военный конвой

17:32 19.08.2019 Источник: РБК

Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции. В результате погибли три мирных жителя, еще 12 пострадали, заявили в ведомстве.

Как сообщает турецкое агентство DHA, обстрел произошел в сирийской провинции Идлиб. По его данным, сирийские военные нанесли авиаудар по конвою утром 19 августа, когда тот двигался по направлению к городу Хан-Шейхуну.

Турецкий конвой вошел на территорию Сирии со стороны провинции Хатай, отмечает канал HaberTurk. В сообщении говорится, что сирийские военные попытались заблокировать движение колонны, однако турецкие силы смогли продвинуться в сторону Хан-Шейхуна.  РБК

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