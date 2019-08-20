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Еще две станции мониторинга уровня радиации прекратили передачу данных после взрыва под Северодвинском

11:00 20.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Еще две станции мониторинга уровня радиации прекратили передачу данных после взрыва на полигоне под Северодвинском.

Речь на этот раз идет о станциях на Чукотке и Алтае. Мониторинговые объекты на востоке России, переставшие отправлять информацию, входят в международную сеть из сотен станций. Они контролируют не только уровень радиации, но и другие явления: от  сейсмических сдвигов до звуковых колебаний. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ее исполнительный секретарь Лассина Зербо рассказал изданию, что станции на Чукотке и Алтае остановили передачу данных 13 августа. А чуть ранее, спустя пару дней после взрыва на полигоне под Северодвинском, также отключились станции в подмосковной Дубне и Кирове. Российские чиновники, по словам представителя организации, объяснили случившееся «проблемами со связью».

Эксперты газеты связывают отключение мониторинговых станций с попыткой России скрыть информацию о ядерных технологиях, причастных к взрыву под Северодвинском.

Инцидент на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа, тогда, по данным Росатома, испытывали ракету на радиоизотопных источниках питания. По данным специалистов, взорвался малогабаритный ядерный реактор. В результате случившегося погибли 5 ученых и 2 военных.  Эхо Москвы

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