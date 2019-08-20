В обозримом будущем нефть в России не закончится - РАН
17:00 20.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В РАН призвали вернуться к разработке советских нефтяных месторождений. В эфире «Говорит Москва» замдиректора Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский заявил, что в обозримом будущем нефть в России не закончится.
«При нынешнем коэффициенте извлечения 70% нефти остаётся в недрах. И можно ставить вопрос о том, чтобы начинать повторную разработку месторождений, которые выработаны даже 50-60 лет назад. Есть факты, подтверждающие, что на таких старых формально по документам выработанных месторождениях, когда начинаешь разработку, дебиты достаточно высокие, пластовое давление восстановилось. Речь идёт о том, чтобы вернуться к старым регионам, пересмотреть эти месторождения. Здесь ещё можно долгие годы работать».
Член корреспондент РАН также призвал стимулировать или «принуждать» добывающие компании осваивать культуру производства и стремиться к максимальному извлечению углеводородов из пластов на новых, только открывающихся месторождениях.
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