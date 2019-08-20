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США и далее намерены проводить запуски крылатых и баллистических ракет - Пентагон

20:40 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены и далее проводить испытания обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер.

"Разработка обычных крылатых ракет наземного базирования находится на раннем этапе тестирования. Для первоначальной оперативной готовности потребуются годы, - сказал Карвер. - США намерены исследовать, развивать и проводить испытания обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет".

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