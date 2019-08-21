Трамп заявил, что поддержал бы возвращение РФ в G8

22:40 Источник: RNS

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.

«Трамп заявил, что ‘’определенно’’ поддержал бы возвращение России в G8», — говорится в сообщении.



В июне 2018 года Трамп уже предлагал вернуть Россию в G8. Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде подтвердил свое предложение вернуть Россию в G8 и заявил, что это стало бы позитивным моментом для всего мира. RNS

