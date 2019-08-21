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Работа Японии, Китая и Кореи должна продолжаться в трехстороннем формате - глава МИД Японии

08:30 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония, Китай и Республика Корея должны продолжать сотрудничество в трехстороннем формате, несмотря на наличие двусторонних разногласий между Токио и Сеулом в настоящее время. Об этом в среду заявил японский министр иностранных дел Таро Коно перед началом встречи в Пекине со своими коллегами из КНР и Южной Кореи Ван И и Кан Гён Хва.

"Две страны иногда сталкиваются с различными трудностями, но даже при таких обстоятельствах Япония, Китай и Южная Корея должны работать вместе в трехстороннем формате", - приводит слова Коно агентства Киодо.

Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также организацию трехсторонней встречи руководителей Японии, Южной Кореи и Китая в декабре этого года.

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