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Кравчук напомнил о роли США в лишении Украины ядерного оружия

12:05 21.08.2019 Источник: Газета.Ru

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна отказалась от ядерного оружия из-за угроз со стороны США. Об этом он сказал в эфире «24 канала».

По его словам, он не жалеет о принятом решении.

«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление», — заявил Кравчук.

Он заметил, что тогда имели значение экономические проблемы внутри страны, в том числе нехватка денег на содержание армии.  Газета.Ru

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