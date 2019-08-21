Кравчук напомнил о роли США в лишении Украины ядерного оружия
12:05 21.08.2019 Источник: Газета.Ru
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна отказалась от ядерного оружия из-за угроз со стороны США. Об этом он сказал в эфире «24 канала».
По его словам, он не жалеет о принятом решении.
«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление», — заявил Кравчук.
Он заметил, что тогда имели значение экономические проблемы внутри страны, в том числе нехватка денег на содержание армии. Газета.Ru
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