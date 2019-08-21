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Берлин принял к сведению заявление Трампа о возвращении к формату G8

15:00 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о целесообразности формата G8 с участием России, но считает, что обсуждение данного вопроса можно начать только после того, когда будет видна перспектива устранения причин возвращения к формату G7. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Вы знаете, какова ситуация сейчас. Если будет перспектива устранения причин, тогда можно будет обсудить изменение формата", - сказал он. "Мы приняли к сведению то, что президент США хочет обсудить тему [на саммите Группы семи] в Биаррице", - отметил Зайберт. 

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