Берлин принял к сведению заявление Трампа о возвращении к формату G8
15:00 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о целесообразности формата G8 с участием России, но считает, что обсуждение данного вопроса можно начать только после того, когда будет видна перспектива устранения причин возвращения к формату G7. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.
"Вы знаете, какова ситуация сейчас. Если будет перспектива устранения причин, тогда можно будет обсудить изменение формата", - сказал он. "Мы приняли к сведению то, что президент США хочет обсудить тему [на саммите Группы семи] в Биаррице", - отметил Зайберт.
НОВОСТИ
- 15:32 21.08.2019
- Хуситы в Йемене сбили американский беспилотник
- 15:12 21.08.2019
- Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, останутся под арестом
- 14:42 21.08.2019
- "Здоровая Москва": занятия проекта посетили уже 150 тысяч раз
- 14:32 21.08.2019
- Китай планирует ввести санкции против компаний США за поставки истребителей Тайваню
- 14:29 21.08.2019
- Наиболее популярным лектором проекта "Здоровая Москва" стал Мясников
- 14:12 21.08.2019
- Администрация Трампа хотела предложить Дании $600 млн в год за Гренландию - WP
- 14:00 21.08.2019
- Порошенко с семьей улетел в Норвегию - СМИ
- 13:32 21.08.2019
- Иркутская область выделит 1 млрд рублей на жилье для пострадавших от паводков
- 13:20 21.08.2019
- Большинство россиян считает ситуацию в стране не настолько благоприятной, чтобы планировать будущее - опрос
- 13:05 21.08.2019
- При крушении вертолета в Греции погиб основатель музея Русской иконы в Москве Михаил Абрамов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать