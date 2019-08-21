Обрушение породы произошло в шахте на Урале, один человек заблокирован

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Произошло небольшое обрушение породы в шахте в Североуральске. Один человек заблокирован", - сказал собеседник агентства.

