0
0
111
НОВОСТИ

Обрушение породы произошло в шахте на Урале, один человек заблокирован

16:00 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Произошло небольшое обрушение породы в шахте в Североуральске. Один человек заблокирован", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 21.08.2019
Александр Торшин опроверг сообщения о своем отъезде
0
22
17:00 21.08.2019
Глава Минфина Эстонии отказался выполнить требование президента
0
47
16:32 21.08.2019
Россиянин с задержанного в Ливии танкера назвал ужасными условия содержания в тюрьме
0
91
16:26 21.08.2019
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям
0
108
16:12 21.08.2019
Свердловский облсуд отклонил иск о снятии Антона Шипулина с довыборов в Госдуму
0
116
16:07 21.08.2019
Мэр Москвы Собянин: благоустройство парка Победы в Зеленограде завершат к сентябрю
0
128
15:32 21.08.2019
Хуситы в Йемене сбили американский беспилотник
0
158
15:12 21.08.2019
Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, останутся под арестом
0
223
15:00 21.08.2019
Берлин принял к сведению заявление Трампа о возвращении к формату G8
0
224
14:42 21.08.2019
"Здоровая Москва": занятия проекта посетили уже 150 тысяч раз
0
190

Возврат к списку