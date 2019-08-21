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Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Финляндию

18:00 21.08.2019 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин прибыл в Хельсинки с рабочим визитом по приглашению президента Финляндской Республики Саули Ниинистё. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

В рамках переговоров лидеры двух стран планируют обсудить ключевые темы двустороннего сотрудничества, а также рассмотреть ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, в том числе отношения России с Европейским союзом в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС.  RNS

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