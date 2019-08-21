Путин связал протесты с обострением предвыборной борьбы

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин связал протесты в Москве с обострением предвыборной борьбы. По словам президента, организаторы акций нарушили избирательное законодательство.

«Очень важно, чтобы митингующие и правоохранительные органы соблюдали закон. Тот, кто нарушает, будет привлекаться к ответственности — к административной либо уголовной», — сказал российский лидер на пресс-конференции в Хельсинки.



Путин отметил, что есть лишь один способ защитить свои права — это обращаться в суд. «И как минимум одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца», — добавил глава государства.



Митинги в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму проходят с конца июля. Ранее президент России прокомментировал ситуацию на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном. Тогда Путин сравнил события в Москве с акциями «жёлтых жилетов» в Париже и пообещал сделать всё, чтобы в России такого не происходило. Говорит Москва

