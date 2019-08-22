Израильские ВВС нанесли несколько ударов по лагерю ХАМАС в секторе Газа
08:10 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребители ВВС Израиля в четверг поразили несколько военных целей в морском лагере движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории в среду вечером, сообщила армейская пресс-служба.
"Ранее из сектора Газа была выпущена ракета по Израилю. В ответ некоторое время назад истребители армии Израиля поразили ряд военных целей в морском лагере ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике. "Армия обороны Израиля продолжит действовать против любых попыток нанести вред израильским гражданским лицам и считает движение ХАМАС ответственным за любые события, источником которых является сектор Газа", - добавили в пресс-службе.
В среду военные сообщили, что засекли запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. Израильское государственное радио "Кан" сообщает, что сирены ПВО прозвучали в незаселенной местности в районе одного из кибуцев, расположенных неподалеку от границы с палестинским приморским анклавом. О пострадавших и ущербе в результате этого обстрела информации не поступало.
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