Анатолий Карпов уже несколько месяцев не может получить американскую визу - СМИ
11:20 22.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов уже несколько месяцев не может получить американскую визу.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на его друга, который и пригласил гроссмейстера в США для занятий с юными шахматистами. Заявку в посольство Карпов подал еще в марте, и на собеседовании его спросили, планирует ли он встречаться с американскими политиками. Анатолий Карпов, напомню, является депутатом Госдумы, членом фракции «Единая Россия». Эхо Москвы
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