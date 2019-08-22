Анатолий Карпов уже несколько месяцев не может получить американскую визу - СМИ

11:20 Источник: Эхо Москвы

Трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов уже несколько месяцев не может получить американскую визу.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на его друга, который и пригласил гроссмейстера в США для занятий с юными шахматистами. Заявку в посольство Карпов подал еще в марте, и на собеседовании его спросили, планирует ли он встречаться с американскими политиками. Анатолий Карпов, напомню, является депутатом Госдумы, членом фракции «Единая Россия». Эхо Москвы