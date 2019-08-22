Специалисты начали операцию по выпуску последней партии косаток из бухты Средней
11:32 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты приступили к погрузке на автотранспорт двух косаток и шести белух, которые содержались в приморской бухте Средней и в четверг должны отправиться к местам выпуска, сообщили ТАСС в пресс- службе Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).
"В Средней началась погрузка животных для перевозки к месту выпуска, пока грузят белух, позже - косаток. Все животные чувствуют себя хорошо, перед погрузкой был проведен ветеринарный осмотр, взяты анализы", - сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что выезд автоколонны запланирован на вечернее время, когда на дорогах минимальное количество машин. В пути животных будут сопровождать ветеринары и тренеры.
Транспортировка косаток будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевск на Амуре - побережье Охотского моря. Дорога займет пять-шесть дней.
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