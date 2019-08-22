Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю близка россиянам - опрос

17:00 Источник: Эхо Москвы

Россиянам понравилась идея перехода на четырехдневную рабочую неделю. За это выступает практически каждый второй работающий гражданин России. Это показал опрос портала SuperJob. Около трети респондентов считают, что сокращать рабочую неделю не стоит. Предложения о четырехдневной рабочей неделе выдвинула Федерация независимых профсоюзов.

По некоторым данным, Минтруд должен до конца сентября представить в правительство свою позицию. Эхо Москвы