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Медведев рассказал школьникам, как проходили уроки труда, когда не было гаджетов

18:40 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями, чем занимался на уроках труда в школе. Приехав в Межрегиональный центр компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи, глава правительства посетил организованный там центр детского творчества. Дети от 7 до 14 лет в качестве факультатива изучают здесь видеопроизводство под руководством студентов колледжа.

Ребята поинтересовались у премьер-министра, чем он занимался, когда был примерно в том же возрасте. "Сложные вопросы задаете, - рассмеялся премьер. - Я, конечно, в вашем возрасте занимался совсем другими технологиями, потому что ничего подобного не было". Он рассказал, что в период, когда он учился в школе, там не было ни одного компьютера. "Не было ни одной электронно вычислительной машины, как это тогда называлось, а когда я поступал в школу даже не было ни одного калькулятора, - заметил Медведев, предположив, что современные дети не смогут себе даже представить, что такое возможно. - Я уже не говорю про телефоны, умные часы или что-то подобное".

Премьер рассказал, чем было принято заниматься на уроках труда. "Мальчики учились работать на станках, на таких стареньких, скажем так, таких очень простых, а девчонки учились шить и готовить, - поделился он. - Это все воспоминания о том, как выглядели уроки труда".

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