ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок - источник
10:00 23.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
Последний раз такое число субмарин за год ВМФ получил в 1992 году. После флоту передавались по 2-3 субмарины в год, а в период с 1997 по 2012 год подводники ежегодно получали в лучшем случае по одной подлодке или не получали их совсем. С 2013 года новые субмарины начали поступать регулярно: в частности, в 2014 году в боевой состав флота вошли четыре подлодки.
"Согласно контрактам, "Севмаш" в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег" и первую серийную проекта 885М "Новосибирск". Также "Севмаш" сдаст ВМФ головную субмарину проекта 885М "Казань" и атомную подлодку спецназначения "Белгород" проекта 09852", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "Белгород" поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов "Посейдон", так как их испытания еще не завершатся.
В свою очередь "Адмиралтейские верфи", рассказал собеседник, сдадут ВМФ две дизель-электрические подлодки: "Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт", но с обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой.
В Объединенной судостроительной корпорации в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать предоставленную источником информацию отметили, что "корпорация поставляет государственному заказчику все корабли в соответствии с согласованными графиками".
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