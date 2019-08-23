Путин поручил проработать симметричный ответ на испытание США новой крылатой ракеты

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. Как сообщает пресс- служба Кремля, об этом президент заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященном этой теме.

"Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - заявил глава российского государства.

