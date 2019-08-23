Путин поручил проработать симметричный ответ на испытание США новой крылатой ракеты
13:05 23.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. Как сообщает пресс- служба Кремля, об этом президент заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященном этой теме.
"Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - заявил глава российского государства.
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